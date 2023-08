Instagram e Facebook, in Europa tornano i Feed in ordine cronologico

Grazie al Digital Services Act dell’Unione Europea, gli utenti del Vecchio Continente che si collegano ad Instagram e Facebook possono nuovamente visualizzare i contenuti in ordine cronologico. L’annuncio è arrivato direttamente da Meta, a pochi giorni dall’entrata in vigore del pacchetto normativo.

In conformità con il DSA, Meta spiega che questa nuova funzionalità darà alle persone un “maggiore controllo sulle proprie esperienze” sulle app dell’azienda a partire da fine mese. Nella fattispecie, gli utenti in Europa avranno la possibilità di visualizzare Storie e Reels solo dagli account che seguono e solo in ordine cronologico. Ovviamente gli iscritti troveranno anche risultati di ricerca “basati solo sulle parole cercate” oltre che post e contenuti consigliati dagli algoritmi.

Questa novità sarà accolta senza dubbio favorevolmente dalle autorità europee, ma anche dagli stessi utenti che da anni chiedono il ritorno del feed cronologico nonostante Instagram dia la possibilità di visualizzare i post tramite i tab “Preferiti” e “Seguiti”.

Il Digital Service Acts dell’Unione Europea si aggiunge al DMA ed ha l’obiettivo di creare uno “spazio digitale più sicuro” in cui promuovere condizioni di parità per imprese e consumatori. Il vicepresidente per gli affari globali di Meta, Nick Clegg, tramite il post pubblicato sul proprio blog ha affermato che "Meta sostiene da tempo un regime normativo armonizzato che protegga efficacemente i diritti delle persone online, pur continuando a consentire l'innovazione. Per questo motivo, accogliamo con favore l'ambizione di maggiore trasparenza, responsabilità e responsabilizzazione degli utenti che è al centro di normative come DSA, GDPR e direttiva ePrivacy”.