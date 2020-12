Instagram e Facebook Messenger disabilitano alcune funzioni in Europa: ecco quali

Coloro che hanno avuto modo di utilizzare Instagram Direct o Facebook Messenger nelle ultime ore avranno sicuramente notato che sulla parte superiore delle app è comparso un messaggio in cui la piattaforma di Mark Zuckerberg sottolinea che alcune funzioni non sono disponibili.

Nell'alert, Facebook afferma che "il motivo è che dobbiamo rispettare le nuove regole relative ai servizi di messaggistica in Europa. Stiamo lavorando per renderle nuovamente disponibili".

Nel popup non sono presenti informazioni sulle funzioni interessate ma, come osservato dai colleghi di The Verge nelle pagina di supporto, la società ha confermato che si tratta dei messaggi su Messenger ed Instagram, gli adesivi su Instagram e le risposte personalizzate su Messenger. A queste potrebbero aggiungersi anche la mancanza di alcuni file inviati su Messenger, i soprannomi mancanti e la possibilità di condividere gli effetti in AR in Instagram Direct.

La decisione di disattivarle è legata direttamente a Facebook, che ha scelto di prendere questa decisione per conformarsi alle nuove regole sull'utilizzo dei dati nei paesi dell'Unione Europea, seguendo la direttiva sulla privacy e comunicazioni elettroniche del 2012, che prevede regole più severe sull'uso dei dati nei servizi di comunicazione presenti nei paesi dell'Unione Europea.

Facebook non ha chiarito quando saranno nuovamente disponibili, ma un portavoce parlando con The Verge ha affermato che il ripristino dovrebbe avvenire "molto presto".

Di recente Instagram ha introdotto i messaggi effimeri. Alcuni ricercatori hanno anche scoperto un grave bug in Facebook Messenger.