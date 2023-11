Instagram e Facebook a pagamento, ormai ci siamo: rollout al via in Italia

Meta lo aveva anticipato a fine ottobre: Facebook e Instagram diventano a pagamento (almeno per chi non vuole vedere le pubblicità) dal mese di novembre. Puntuale come un orologio svizzero, a una settimana dall'annuncio, il rollout dei piani a pagamento per Instagram e Facebook sembra essere iniziato.

Come potete vedere dagli screenshot riportati in calce, pare proprio che l'abbonamento a pagamento per i social network di Meta sia in fase di lancio, almeno in Italia. Il rollout sembra essere comunque graduale, dal momento che dai nostri test emerge che solo alcuni utenti stanno ricevendo gli avvisi che trovate in fondo a questa notizia.

Come già spiegato da Meta durante l'annuncio dei piani senza pubblicità per i suoi social, questi ultimi permetteranno a chi si abbonerà di usare Facebook e Instagram senza vedere alcuna inserzione pagando 12,99 Euro al mese su smartphone. La cifra dovrebbe invece scendere a 8,99 Euro al mese per chi si abbona tramite browser web. L'avviso, inoltre, spiega che le "informazioni personali degli abbonati non saranno usate per le inserzioni", a conferma che il piano a pagamento non servirà solo per azzerare le pubblicità, ma anche per incrementare la privacy e ridurre la profilazione degli utenti.

L'altra possibilità di utilizzo dei social, che viene segnalata come "la tua esperienza attuale", è quella di utilizzare Facebook e Instagram gratuitamente ma con pubblicità. In questo caso, l'avviso di Meta spiega che "scoprirai prodotti e brand grazie alle inserzioni personalizzate mentre usi i tuoi account Facebook e Instagram senza costi aggiuntivi. Le tue informazioni saranno usate per le inserzioni". In fondo all'alert, inoltre, ci sono due opzioni, ovvero "abbonati" e "usa senza costi aggiuntivi".

I due avvisi successivi, invece, vi spiegano cosa cambierà per gli utenti free di Instagram e Facebook, aggiungendo che un aggiornamento delle Condizioni e dell'Informativa sulla Privacy di Meta è in arrivo, modificando il modo in cui l'azienda utilizza le informazioni personali degli utenti per le inserzioni. In parallelo, intanto, nelle scorse ore si è iniziato a parlare dell'arrivo delle pubblicità su Whatsapp.