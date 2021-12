Instagram: in arrivo la funzione 'Prendi una pausa' per gli adolescenti

Meta ha più volte dichiarato di voler puntare al ritorno dei giovani sui propri social network, anche se questi ultimi ritengono Facebook e Instagram superati e "da vecchi". Instagram, in particolare, sta spingendo sul pubblico più giovane con feature con la sintesi vocale e gli effetti musicali per i Reel, che somigliano molto a quelli di TikTok.

A quanto pare, infatti, Instagram intenderebbe sostituirsi a TikTok introducendo nuove feature che lo avvicinano alla piattaforma di ByteDance in termini di contenuti e di target di pubblico. Anche Facebook, stando ai Facebook Papers, vorrebbe rivolgersi perlopiù ad un pubblico di bambini e adolescenti. Uno dei problemi più gravi di questa scelta, però, è che spesso i social network rappresentano un pericolo per la salute fisica e, soprattutto, mentale dei più giovani.

A parlare di questo tema è stato di recente Adam Mosseri, uno dei dirigenti più importanti di Instagram, che è stato interrogato appositamente dal Senato americano. Poco dopo la testimonianza di Mosseri, Instagram ha introdotto alcune nuove feature pensate per migliorare l'esperienza utente dei più giovani sul social network.

Per esempio, è stata finalmente rilasciata la funzione "Prendi una Pausa", o "Take a Break", per gli account dei teenager americani, canadesi e australiani della piattaforma, che indica agli utenti che stanno scorrendo il feed dell'applicazione da molto tempo di fare una pausa, e di impostare un timer di utilizzo per il futuro, in modo che le sessioni di "scrolling" non siano mai troppo prolungate.

Tra le altre feature aggiunte vi sono un report delle attività degli account dei minori, inviato direttamente alla mail del genitore utilizzata per l'iscrizione dell'utente ad Instagram, e la possibilità per tutti gli account di cancellare in massa le foto e le storie pubblicate in un determinato lasso di tempo, permettendo per esempio la cancellazione di contenuti pubblicati anni addietro e che non corrispondono più alla sensibilità dell'utente.

Infine, un'altra funzione che potrebbe fare la differenza per i bambini e gli adolescenti online è il blocco della possibilità per utenti adulti di scrivere a minori che non li seguono su Instagram, che potrebbe rivelarsi centrale per ridurre i casi di molestie in rete.