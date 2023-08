Instagram, con questa nuova funzione direte addio allo spam in Direct

In attesa di scoprire quale sarà l'impatto degli abbonamenti per creator su Instagram, la popolare piattaforma social di Meta si prepara ad accogliere un'interessante feature dedicata alla privacy, con nuovi potenti strumenti pensati per ridurre lo spam in Direct.

Si tratta di una funzionalità richiesta letteralmente dall'alba dei tempi da parte degli utenti, ovvero dall'introduzione della messaggistica DM su Instagram. Finalmente, sull'app social stanno per arrivare dei filtri che consentiranno agli utenti di restringere le possibilità di contatto solo a determinate persone.

Lo strumento, in fase di rollout graduale, sarebbe già in circolazione da tempo con una distribuzione a macchia di leopardo e consente di limitare a un messaggio le richieste di contatto in DM verso persone che non ci seguono. In poche parole, se un profilo che non seguiamo cerca di contattarci, avrà la possibilità di mandarci uno e un solo messaggio. Se lo seguiremo oppure approveremo la conversazione, allora potrà continuare a scriverci liberamente.

La seconda limitazione riguarda invece i contenuti. Le richieste di DM, infatti, non potranno contenere file multimediali, che siano essi immagini, note vocali o video. Saranno consentite solo richieste testuali seguendo le regole già illustrate in precedenza.

Oltre a ciò, si potrà anche limitare la presenza sul nostro feed di determinate persone senza però bloccarle del tutte. Con questa feature, si potrà limitare una persona e, di conseguenza, i suoi commenti nei nostri post saranno visibili solo a lui, i suoi DM invece della inbox finiranno nelle richieste e tutto ciò avverrà senza che questa persona lo sappia. Una via di mezzo, insomma, che dovrebbe agevolare la propria presenza online senza tagliare di netto una persona dalla nostra bolla social.



Nel frattempo, ricordiamo anche che su Instagram sta per arrivare l'IA Generativa, con strumenti che si preannunciano a dir poco sconvolgenti per l'esperienza social dei creator.