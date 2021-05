Instagram in futuro vi pagherà con dei 'bonus' se fate dei Reels

Il lancio di Instagram Reels avvenuto durante agosto 2020 ha dato il via alla “battaglia” tra TikTok e il social network di casa Facebook Inc. nel mondo dei video brevi con audio, effetti speciali e altri strumenti creativi. La crescita, però, potrebbe essere molto migliore. Ecco perché Instagram starebbe pensando a una nuova strategia.

Per sorpassare il rivale TikTok, Instagram potrebbe seguire la strada dell’implementazione di funzionalità inedite che caratterizzino la piattaforma e invoglino l’utente a usarla di più per proporre i suoi contenuti, oppure attirare persone con l’”arma” più semplice del mondo: i soldi.

Lo sviluppatore italiano Alessandro Paluzzi, a noi già noto per numerosi leak riguardo Instagram e WhatsApp, ha infatti scoperto tra le stringhe di codice delle versioni beta una schermata mai vista prima riguardante l’offerta di bonus monetari agli utenti di Reels. Il piano di pagamento in contanti attualmente è avvolto da una fitta coltre di mistero, ma molto probabilmente verterà sul numero di Reels condivisi e sulle visualizzazioni da parte del resto dell’utenza. Essendo semplici ipotesi, però, ci limitiamo a confermare che non sono ancora confermati criteri di valutazione ed erogazione dei bonus in questione.

Questa mossa è già stata adottata, seppur in maniera differente, da altre piattaforme social come Snapchat e YouTube con montepremi di diversi milioni di dollari per i migliori creatori di contenuti, riscuotendo un successo notevole con un aumento dell’utenza. Nel caso di Snapchat, il fenomeno ha portato a un boom di iscrizione a fine 2020; nel caso di YouTube, invece, lo “Shorts Fund” diventerà attivo nel corso del biennio 2021-2022, ma l’utenza si sta già preparando. Non ci resta che attendere le conferme del caso da parte di Instagram, probabilmente in arrivo nei prossimi mesi.

Nel frattempo i gestori del social hanno adottato provvedimenti ad hoc per vietare di ricaricare video da TikTok a Reels.