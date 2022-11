Instagram guarda agli utenti iPad e tablet, ma niente app dedicata

Dopo i problemi di Instagram di qualche giorno fa, la piattaforma di condivisione foto targata Meta guarda agli utenti iPad. Sia chiaro: non è stato annunciato il lancio dell’applicazione ad hoc per il tablet, ma qualcosa si sta muovendo.

Come riportato da The Verge, infatti, diversi utenti Instagram stanno godendo di una nuova esperienza quando utilizzano Instagram da browser su iPad. Piuttosto che la versione espansa dell’app per iPhone, infatti, sono state notate delle sostanziali modifiche alla web app, che risulta ottimizzata e più facile da utilizzare.

La conferma è arrivata anche dalla portavoce di Meta, Christine Pai, che ha spiegato come non si tratti di un test ma piuttosto di un “miglioramento della navigazione, oltre che l’ottimizzazione dell’esperienza video ed un sistema più coinvolgente per i Direct. Lavoriamo continuamente per migliorare l’esperienza web di Instagram, e di recente abbiamo apportato dei miglioramenti”.

Il menù di navigazione, nello specifico, è stato spostato sul lato sinistro dell’UI e l’esperienza dei Direct ora risulta più adatta ed in linea con la web app.

Nessun cenno al possibile lancio di un’app dedicata per i tablet: gli utenti almeno al momento dovranno accontentarsi. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Parallelamente, però, Instagram sta preparando i nuovi strumenti di sicurezza per gli utenti.