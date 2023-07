Instagram, IA generativa in arrivo: spunta l'etichetta per i contenuti creati da Meta AI

Mark Zuckerberg lo aveva annunciato qualche mese fa: l'IA generativa è in arrivo su Instagram, Facebook e Whatsapp. Dopo il primo annuncio, però, Meta non sembra aver dato corso alle parole del suo CEO, almeno fino ad ora. Nelle scorse ore, infatti, Instagram ha implementato una nuova etichetta per i contenuti realizzati tramite IA.

L'etichetta, in particolare, fa riferimento a dei contenuti "generati da Meta AI" ed è stata scoperta dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi, che l'ha prontamente riportata su Twitter. Lo screenshot realizzato da Paluzzi, in particolare, è quello di un messaggio in-app che spiega che i creatori di post e altri contenuti potranno presto attivare dei toggle per riportare all'utenza che i loro contenuti sono stati realizzati con l'IA generativa.

Il messaggio, in particolare, spiega che "il creatore [di questo post] o Meta ha detto che il contenuto è stato creato o editato con l'IA". Sembra dunque che questa etichetta valga per tutti i prodotti realizzati o modificati tramite IA, a prescindere dal tipo di Intelligenza Artificiale utilizzata per le operazioni di creazione e di editing di post, storie, Reel e altri contenuti per Instagram.

Poco più sotto, però, troviamo anche la scritta "Immagine generata da Meta AI", che ci fa pensare che Meta sia al lavoro su un'IA generativa proprietaria per Instagram e per le sue altre piattaforme. Quest'ultima, che potrebbe funzionare come Midjourney o Stable Diffusion, potrebbe essere basata sull'ultimo modello linguistico di Meta, LLaMA 2, e potrebbe presto essere rilasciata per tutti gli utenti.

Scendendo nel messaggio in-app riportato da Paluzzi, scopriamo che Instagram ci spiega cos'è l'IA generativa, dicendoci che "le persone usano i tool IA per creare testi, immagini e video a partire da singole descrizioni", e ci indica come fare per sapere se un post utilizza l'IA, confermando che "i contenuti creati con l'IA sono solitamente etichettati in modo da essere facilmente identificabili".

Insomma, stando all'avviso pare che la novità di peso non sarà l'arrivo dell'IA generativo su Instagram, né tantomeno il fatto che Meta potrebbe rilasciare un suo tool proprietario per i content creator. O almeno non solo: gli utenti, infatti, saranno obbligati a identificare quali post utilizzano l'IA, anche solo in parte, e quali sono completamente stati realizzati da mani umane.