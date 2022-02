Instagram, improbabile un'app per iPad: 'non ci sono abbastanza utenti'

Mentre si avvicina l’app per iPad di Whatsapp, Instagram ancora non dispone di un client nativo per il tablet Apple. Ed a quanto pare è improbabile che ciò avvenga anche in futuro, come spiegato dall’amministratore delegato Adam Mosseri che ha difeso la decisione della sua società.

Mosseri in passato aveva affermato che un’app di Instagram per iPad sarebbe “carina da fare” ma nonostante ciò ancora non ce n’è traccia. In risposta ad un tweet dello youtuber Marques Brownlee, qualche ora fa il CEO ha assunto un’altra posizione ed ha diffuso ulteriori informazioni sul motivo che ha spinto Instagram a non sviluppare un’app per iPad. Pur osservando che “riceviamo spesso questa richiesta”, Mosseri spiega che “non ci sono ancora abbastanza persone su iPad che possano renderla una priorità. Speriamo che lo diventi prima o poi, ma in questo momento abbiamo in mente altre cose e stiamo lavorando su altri aspetti”.

Insomma, almeno al momento coloro che intendono visitare Instagram e consultare i post degli amici da iPad, sono costretti ad affidarsi all’applicazione upscalata oppure al sito web tramite Safari o altri browser. Di recente su Instagram sono arrivati i like alle Storie, che hanno introdotto un nuovo sistema per interagire con i contenuti degli utenti.