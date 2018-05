Instagram: in arrivo la funzione per silenziare gli amici

Dopo le numerose richieste degli utenti, che avevano chiesto a gran voce, Instagram ha finalmente deciso di assecondare i milioni di iscritti alla piattaforma, inserendo una funzione che consentirà di silenziare le persone senza rimuovere il follow. Fondamentalmente sarà un metodo gentile per non visualizzare più i post che non piacciono.

In questo modo, infatti, non verranno più visualizzate le fotografie e storie nel flusso di notizie, il tutto all'insaputa della persona interessata.

La feature è presente da tempo su altre piattaforme, come Twitter e Facebook, ma ancora non era stata introdotta sull'applicazione di condivisione foto più famosa del web, il che costringeva gli utenti ad eliminare il follow alle persone noiose.

Ieri invece è arrivato l'annunci: "quando disabiliti un account, potrai comunque visualizzare i post sulla pagina profilo e ricevere notifiche di commenti o post in cui sei taggato" afferma Instagram in un post sul blog ufficiale, in cui precisa che "gli account che disattivi non saranno a conoscenza del fatto che li hai silenziati. Inoltre, sarai sempre libero di riabilitarli per ripristinare i post nel feed".

Per disabilitare i post di un account basta cliccare il menù nell'angolo in alto a destra nel post, e quindi scegliere se disabilitare la visualizzazione solo dei contenuti pubblicati, o anche le storie. Sarà anche possibile disabilitare un singolo post e visualizzare quelli successivi, come accade anche su Instagram.

La funzione inizialmente sarà lanciata per un gruppo ristretto di utenti iOS, salvo poi approdare al pubblico nelle prossime settimane.