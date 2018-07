Instagram: in arrivo la rimozione dei follower anche per gli account pubblici

Sino ad ora la possibilità di rimuovere uno ad uno i follower "fastidiosi" era una prerogativa riservata agli account privati; una politica che ha fatto molto discutere, e che dopo aver ricevuto diverse critiche è destinata ad essere completamente rivista.

Instagram ha infatti confermato di aver dato inizio ad un nuovo round di test, grazie ai quali viene messa alla prova la feature anche per gli account pubblici. Al momento il social network dedicato alle foto non ha condiviso alcun dettaglio in merito ai cambiamenti riservati a questa "nuova" funzionalità, ma chi la sta testando afferma che l'app vi avvisa del fatto che l'account che rimuoverete non riceverà alcuna notifica in seguito alla sua rimozione dalla vostra lista dei follower.

Nel frattempo, oltre all'introduzione di nuove feature o alla modifica di quelle esistenti, Instagram sta cercando di proteggere i propri utenti da una problematica tanto diffusa quanto insidiosa, portata alla luce solo di recente da un report di Motherboard: il furto di dati sensibili tramite le vulnerabilità di cui soffrono le schede SIM ed i numeri telefonici associati. Per ovviare al problema i tecnici stanno per introdurre all'interno dell'app un nuovo sistema di autenticazione a due fattori, che sfrutta i codici di accesso generati da app come Google Authenticator o Authy, in modo da non ricorrere più al recupero degli account tramite il numero di telefono.