Instagram: in test la modalità Stop-Motion per le Storie

A qualche giorno di distanza dal lancio del nuovo filtro, Instagram sta testando un nuovo strumento per espandere ulteriormente le Storie, che rappresentano ad oggi la funzione più utilizzata della piattaforma di condivisione foto.

Si tratta della modalità Stop Motion, ovvero uno strumento per la fotocamera che consente di scattare una lunga serie di foto, che Instagram ridurrà d una GIF da pubblicare nelle Storie. La società di Mark Zuckerberg ne ha confermato lo sviluppo a The Verge, senza però specificare quando sarà disponibile per gli utenti.

Lo strumento Stop Motion consente di scattare una serie di foto, ma non di modificare le singole immagini. Una volta concluso lo scatto, basterà cliccare sul pulsante “fatto” per ottenere l’accesso agli strumenti di story-editing, come gli adesivi ed il testo. Da qui sarà possibile inviare la GIF in stop-motion nella Storia.

Ovviamente al momento sarebbero in corso solo dei test con un ristretto numero di utenti, e non è detto che questa funzione veda la luce al pubblico.