Instagram inizia a ricevere controlli parentali, come gestire contenuti social per i figli

Meta ha annunciato nella giornata di ieri il rilascio di nuovi controlli parentali su Instagram per tutti gli utenti negli Stati Uniti, con l’obiettivo di filtrare i contenuti mostrati sul social network e limitare l’utilizzo di quest’ultimo ai più piccoli. Ecco in cosa consistono questi nuovi strumenti.

Come confermato da Adam Mosseri, leader del team addetto a Instagram, la piattaforma riceverà il nuovissimo Family Center che fungerà da hub – ovvero punto centrale – per accedere a strumenti di supervisione e altre risorse correlate. Si parla quindi della possibilità di limitare l’accesso ad articoli, video e altri contenuti.

Il primo set di strumenti di supervisione disponibili ai genitori a partire da oggi permetteranno, in particolare, di tenere sotto osservazione il tempo passato dai figli sul social network, impostando eventuali limiti, e di ricevere notifiche e aggiornamenti relativi alle loro attività su Instagram: per esempio, possono visualizzare gli account seguiti e quelli segnalati per diffusione di contenuti a loro avviso inadatti alla piattaforma. Successivamente, nel corso dei prossimi mesi, Meta aggiungerà su Family Center altre funzionalità ancora affinché i controlli possano essere i più completi possibili.

Allo stato attuale non è noto se e quando queste funzionalità arriveranno in Italia; per ora, il lancio resta limitato esclusivamente al pubblico statunitense.

Come affermato da Justin Patchin, co-fondatore del Cyberbullying Research Center, “siamo felici di vedere i nuovi strumenti che Meta sta lanciando per supportare i genitori nell'aiutare i loro figli a navigare tra le varie app social. La nostra ricerca mostra che la regolare supervisione e partecipazione dei genitori è il modo migliore per proteggere i bambini dagli aspetti peggiori di Internet. Ci auguriamo che i genitori possano trarre vantaggio da queste nuove risorse e continuino a collaborare con Meta nei loro sforzi per rendere i loro prodotti più sicuri e più piacevoli per le famiglie”.

Nel frattempo, Mark Zuckerberg ha confermato che Instagram a breve accoglierà gli NFT.