Instagram introduce messaggi effimeri, nuovi temi e Watch Together

Dopo l’annuncio dell’arrivo su Facebook Messenger dei messaggi effimeri nella nuova “Vanish Mode”, ora questa arriverà ufficialmente nei prossimi giorni anche su Instagram; ma non è l’unica novità in arrivo, dato che si parla anche di nuovi temi nelle chat e l’inedita modalità Watch Together. Vediamo assieme di cosa si tratta.

Partiamo dalla Vanish Mode in fase di implementazione anche su Instagram, dove il funzionamento sarà lo stesso di quello di Facebook: come suggerisce il nome, in questa modalità – accessibile con un semplicissimo “swipe up” in una chat già esistente – sarà possibile inviare foto, video o anche semplici messaggi testuali che poi andranno persi per sempre una volta che si tornerà alla chat normale con un altro “swipe up”. Nel caso in cui un utente catturi uno screenshot del messaggio, ecco che l’altra persona riceverà una notifica del fatto. Il consiglio, dunque, rimane quello di utilizzare questa feature soltanto con persone che conoscete realmente.

La seconda grande funzionalità in arrivo è Watch Together e permetterà a te e ai tuoi amici di sintonizzarti su IG TV, Reels, film o programmi TV e vederli in tempo reale con loro. Durante la riproduzione dei video sarà possibile commentare e reagire in diretta tramite la chat video presente sotto il riproduttore. Ultimi ma non meno importanti sono i temi delle chat con cui decorare le conversazioni: tra questi Instagram ha deciso di promuovere TinyTAN, tema dedicato ispirandosi ai sette membri della band k-pop BTS.

Tutte e tre le feature verranno distribuite globalmente a partire dagli Stati Uniti e sarà disponibile per tutti gli utenti che hanno già la possibilità di abilitare Facebook Messenger nell’applicazione di Instagram. Non si sa quando arriverà in Italia, ma non dovrebbe trattarsi di un’attesa eccessivamente lunga.

Instagram ha poi cambiato pure il design della schermata Home dopo diversi anni, aggiungendo le schede Reels e Shop nella barra inferiore, aggiornando le icone di ogni sezione e implementando alcuni piccoli accorgimenti all’intera interfaccia.