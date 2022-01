Instagram introduce modifiche importanti per contenuti video: dai Remix alle live

Instagram ieri ha annunciato il lancio degli abbonamenti nel social per supportare i content creator, ma non è l’unica novità arrivata in queste ore. Nella giornata odierna i gestori della piattaforma hanno svelato due modifiche significative alle sue offerte video: l’espansione dei Remix e della promozione delle trasmissioni in diretta.

Nel caso della funzionalità Remix attualmente disponibile all’interno dei Reels si tratta della possibilità di effettuare i remix di contenuti video completamente nuovi a prescindere dal fatto che si tratti dei Reels o di altri contenuti. Con la nuova feature allargata sarà quindi possibile scegliere una serie di filmati idonei per aggiungervi effetti, audio e voci fuori campo.

Come si fa? Basta selezionare un video Instagram pubblico da smartphone, toccare i tre punti in alto a destra e selezionare la voce “Remixa questo video”. Dopodiché, sarà possibile registrare la risposta o caricarla sotto forma di video pre-registrato, condividendo infine il prodotto finale al pubblico tramite i Reels. Instagram ha affermato quanto segue al riguardo: “[La feature] darà ai creatori un altro modo per reinventare i propri contenuti e collaborare con altri content creator”.

Altro annuncio riguarda invece l’utilizzo di Instagram per le trasmissioni in diretta: a partire da oggi, 20 gennaio 2022, chiunque abbia programmato una diretta potrà usufruire di varie opzioni per promuoverla evidenziando argomento, data e ora affinché il pubblico si prepari alla trasmissione in anticipo.

Attenzione però anche a una terza novità ora in fase di sviluppo: la visualizzazione delle Storie a scorrimento verticale, esattamente come i video di TikTok.