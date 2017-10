Instagram introduce un nuovo filtro per spaventare gli amici

ha appena introdotto un nuovo filtro per la fotocamera da usare nelle Storie che prende il nome di “”. L'intenzione della società è di aggiungere qualcosa di nuovo all'applicazione in vista di

Il nuovo effetto crea un grande zoom sul viso con un effetto sonoro di sottofondo molto pauroso e tetro. Per usarlo, basta aggiungere una nuova foto alla propria Storia e scegliere poi successivamente l’effetto “Superzoom”, con un solo tap l'effetto durerà solo 3 secondi, tenendo premuto invece l'effetto durerà più tempo.

Per aiutarti a creare foto ancora più spettrali, Instagram ha anche introdotto nuovi adesivi e altri cinque filtri per l'occasione. Le nuove caratteristiche sono già disponibili in tutto il mondo, per entrambe le applicazione iOS e Android.