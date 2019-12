Instagram introduce la verifica dell'età degli utenti e un'altra importante novità

Tempo di novità in casa Instagram. Infatti, l'applicazione del social network di Mark Zuckerberg si arricchisce di interessanti funzionalità, tra cui la verifica dell'età degli utenti.

In particolare, stando a quanto riportato da MSPowerUser e come potete leggere sul blog ufficiale di Instagram, a partire dalla giornata odierna, ovvero il 4 dicembre 2019, per potersi iscrivere al social network di Mark Zuckeberg e soci, gli utenti devono avere almeno 13 anni. Questo significa che, durante la creazione dell'account, Instagram ora chiederà di inserire la data di nascita.

Sul blog ufficiale dell'azienda si legge: "A partire da oggi, ti chiederemo la tua data di nascita durante la creazione di un account su Instagram. Secondo i nostri Termini di utilizzo, devi avere almeno 13 anni per disporre un account nella maggior parte dei Paesi. La richiesta di queste informazioni consentirà di impedire ai più piccoli di iscriversi a Instagram, di mantenere i giovani più sicuri e di offrire esperienze più adeguate alla loro età. Il tuo compleanno non sarà visibile ad altri su Instagram, ma potrai vederlo quando visualizzi le informazioni del tuo account privato.

Se hai collegato il tuo account Facebook ad Instagram, aggiungeremo la data di nascita che si trova sul tuo profilo Facebook. [...] Modificare la tua data di nascita su Facebook cambierà quest'informazione anche su Instagram. Se non hai un account Facebook o se non hai collegato i tuoi profili, puoi aggiungere o modificare il tuo compleanno direttamente su Instagram".

Oltre a questo, è in arrivo anche un'altra interessante novità. Infatti, Instagram vuole consentire agli utenti di scegliere da chi si possono ricevere i messaggi o gli inviti per entrare nei gruppi. In particolare, come potete vedere nello screenshot presente qui sotto, le opzioni disponibili saranno "Tutti" o "Solo le persone che segui".