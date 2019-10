Instagram per iOS si aggiorna: arriva il tema scuro! Ecco come attivarlo

Tempo di aggiornamenti per Instagram. Gli sviluppatori del client ufficiale per iOS della piattaforma di condivisione foto hanno pubblicato da qualche ora su App Store un nuovo update che introduce una piacevole novità: il supporto al tema scuro.

Come mostriamo negli screenshot in calce, la nuova interfaccia grafica rende lo scorrimento del feed e dei profili più piacevoli soprattutto di notte, e si estende anche alle Storie.

I colori chiari tipici delle applicazioni di Facebook infatti sono sostituiti da colori più caldi: l'UI è dominata dal nero, con le icone e le didascalie delle immagini che diventano bianche e grigie.

Sfortunatamente, almeno allo stato attuale Instagram non consente di attivare o disattivare la modalità scura manualmente tramite l'applicazione stessa, come accade su Twitter. La sincronizzazione infatti avviene con le impostazioni del sistema e l'applicazione cambierà design a seconda di come viene impostato l'OS. Se quindi avete scelto l'opzione che attiva i colori scuri dal tramonto all'alba, Instagram di giorno mostrerà il tema chiaro, e di notte l'altro.

L'implementazione del supporto però è comunque degna di nota, in quanto l'app è stabilmente tra le più scaricate ed usate dagli utenti.

Instagram ha anche annunciato il pensionamento della funzione "Segui già", allo scopo di rendere la navigazione più scorrevole possibile.

Secondo le ultime indiscrezioni, anche Microsoft sarebbe pronta a portare il tema scuro su Office 365 per Mac.