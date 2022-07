Instagram lancia acquisti tramite chat: saranno disponibili per piccole aziende

Qualche giorno dopo l’arrivo delle funzionalità a pagamento su Instagram, la stessa piattaforma social di casa Meta si arricchisce di nuove funzionalità particolarmente utili...ma al momento non disponibili per tutti. Di cosa si tratta? Da oggi sarà possibile effettuare acquisti direttamente tramite chat Instagram!

Ebbene sì, avete letto bene: a partire da queste giornate di luglio sarà possibile completare acquisti da “piccole imprese qualificate” semplicemente con un messaggio apposito e, con un tap sullo schermo, il processo si completerà.

Il funzionamento è molto semplice: nel momento in cui si è interessati all’acquisto di un prodotto visualizzato tramite Instagram, è possibile contattare l’azienda tramite la chat privata ed effettuare l’ordine direttamente nella chat monitorando anche la sua preparazione e consegna, ponendo qualsiasi domanda al riguardo in qualsiasi momento. Insomma, l’obiettivo è semplice: creare un posto unico in cui parlare con lo staff e procedere con l’acquisto dei prodotti d’interesse, mantenendo lo storico delle interazioni in una singola pagina.

A beneficiarne saranno soprattutto le piccole imprese, le quali potranno parlare direttamente con i loro clienti in tempo reale e creare una richiesta di pagamento con descrizione dell’articolo, prezzo e quant’altro. Una interazione di esempio la trovate in calce alla notizia e chiarisce perfettamente il funzionamento della funzionalità.

Al momento non è ancora chiaro se questa feature arriverà in tutto il mondo o se verrà attivata inizialmente soltanto negli Stati Uniti; per ogni novità al riguardo non ci resta che tenere aggiornato Instagram e continuare a monitorare le pagine ufficiali di Meta.

A proposito di Meta, sapevate che a inizio luglio sono calati fatturato e assunzioni?