Instagram lancia Broadcast: c'è già il Gruppettino Segretino di Fedez

Meta ha annunciato una novità molto interessante per Instagram, che va ad ampliare l'offerta per i creator alla ricerca di modi nuovi di raggiungere e interagire con il proprio pubblico e le proprie community.

I più attivi avranno già ricevuto le prime notifiche dai propri artisti preferiti: i Canali Broadcas arrivano dunque su Instagram, dopo una fase di test condotta negli Stati Uniti nel corso degli ultimi mesi.

Con questo strumento, i creator potranno creare dei veri e propri canali, un po' come avviene su Telegram, in cui loro e i moderatori autorizzati potranno conversare in maniera più o meno pubblica, permettendo ai follower iscritti al canale di ricevere questi messaggi, testuali o vocali, foto e video esclusivi.

Tra i primi ad attivare un Canale Broadcast c'è Fedez, ultimamente impegnato nella questione Luis Sal. Il rapper e produttore milanese ha infatti creato il suo "Gruppettino Segretino" in cui ha già autorizzato a interagire anche Annalisa e gli Articolo 31, pubblicando diversi media e "dietro le quinte" relativi al loro ultimo singolo, Disco Paradise, già disponibile sulle principali piattaforme di streaming.

Allo stesso modo, anche la stessa Chiara Ferragni, moderatrice del Gruppettino, ha creato il suo Canale Broadcast, così come la pagina Trash Italiano e Alessia Lanza.