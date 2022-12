Instagram lancia le Candid Stories, la risposta al popolare BeReal

Vi ricordate della questione del servizio di Instagram alternativo a BeReal? Ebbene, alla fine l'esistenza di un progetto di questo tipo legato a Mark Zuckerberg e soci si è rivelata veritiera. Infatti, sono state annunciate le cosiddette Candid Stories.

Come riportato da Engadget, nonché come ufficializzato anche direttamente mediante il blog di Instagram, la novità introdotta riguarda esattamente ciò a cui state pensando: i selfie da effettuare una volta al giorno, pensati chiaramente per portare sul social network dei contesti "più veritieri".

La mossa di Zuckerberg e soci arriva in un momento nel quale BeReal, il social network che cerca di portare gli utenti a essere "maggiormente autentici" rispetto a quanto fanno sulle altre piattaforme Web, sta ottenendo un riscontro non di poco conto. Ma come funzionano le Candid Stories di Instagram? Agli utenti arriverà una notifica per effettuare un "selfie veritiero" una volta al giorno, chiaramente utilizzando sia la fotocamera anteriore che quella posteriore del proprio dispositivo.

Sarà per il resto possibile vedere le Candid Stories dei propri amici solamente dopo aver pubblicato le proprie: una sorta di "catena". Tra l'altro, è stato annunciato che una funzionalità simile è in fase di introduzione anche per le Storie di Facebook. Al netto di questo, il più recente aggiornamento di Instagram ha portato con sé una funzionalità chiamata "Notes" ("Appunti"), che consente agli utenti di aggiungere un testo di un massimo di 60 caratteri in update relativi allo stato che compaiono nella schermata dei DM. Ci sono poi novità legate ai "profili di gruppo" (si possono creare profili condivisi tra amici, con più contributori) e "raccolte collaborative" (per fare in modo che più persone possano condividere post nello stesso spazio).