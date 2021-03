Instagram lancia 'Live Rooms' per le dirette con 4 partecipanti: come funziona

Dopo avere modificato le linee guida riguardo la condivisione di video di TikTok su Reels, Instagram ha lanciato nelle ultime ore una nuova funzionalità chiamata "Live Rooms", tramite la quale gli utenti potranno andare in diretta sul social assieme ad amici o qualche ospite per un massimo di quattro persone: ecco come funzionerà.

Come riportato anche da 9to5Mac oltre che da Instagram stessa, questa feature inedita è completamente dedicata ai content creator che intendono crescere sulla piattaforma eventualmente guadagnando denaro tramite l’utilizzo anche di funzionalità interattive come Shopping o la Raccolta di fondi dal vivo. Si può pensare, però, che gli sviluppatori l’abbiano presentata per affrontare Clubhouse, altro social solo audio che sta riscuotendo molto successo tra gli utenti possessori di iPhone.

Ma vediamo come funzionano le Live Rooms: dopo avere aperto l’app di Instagram basterà uno swipe verso sinistra per accedere alla opzione Live camera, dalla quale poi sarà possibile aggiungere un titolo e aggiungere ospiti alla piccola videoconferenza tramite l’icona Stanze. Chi vorrà far parte della live in video, poi, potrà chiedere di essere aggiunto in corso d’opera. Chi crea la stanza potrà dunque aggiungere fino a tre utenti contemporaneamente o uno per uno, sebbene gli sviluppatori di Instagram abbiano consigliato di andare in diretta già con il massimo di ospiti dato che anche i loro follower poi riceveranno la notifica della live.

E non finisce qui: i gestori della piattaforma stanno anche pensando al lancio di ulteriori feature audio e lato moderazione, sebbene non si sappia ancora nel dettaglio di cosa si tratti. In ogni caso, dovrebbero diventare disponibili nel corso dei prossimi mesi.

Intanto Instagram ha introdotto la possibilità di ripristinare i post eliminati dal proprio account, ma devono essere passati meno di 30 giorni dalla data di eliminazione.