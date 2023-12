Instagram lancia la possibilità di generare sfondi IA nelle Storie

Mentre sembra essere essenzialmente tutto pronto per il lancio di Threads in Italia (si fa riferimento al nuovo social network di Mark Zuckerberg e soci, che dovrebbe approdare da noi nella giornata del 14 dicembre 2023), di certo non ci si è dimenticati di Instagram. Infatti, è arrivata una funzione IA non di poco conto.

A tal proposito, come fatto notare anche da The Verge, nonché soprattutto come reso noto tramite un post pubblicato su Threads nella giornata del 13 dicembre 2023, ora gli utenti statunitensi possono fare uso di alcuni strumenti integrati direttamente su Instagram per modificare tramite intelligenza artificiale lo sfondo delle proprie immagini.

In parole povere, c'è sia una funzione di rimozione dello sfondo, che rende dunque quest'ultimo trasparente, che di generazione delle immagini tramite IA. Infatti, attraverso un input testuale gli utenti coinvolti in questa prima fase possono far generare all'intelligenza artificiale lo sfondo, in modo da rendere più suggestive le proprie foto.

Ad esempio, in un video dimostrativo si può notare che si possono fornire dei prompt come "circondami di cuccioli" o "sono inseguito da dinosauri". Le immagini condivise in questo modo saranno in ogni caso contrassegnate da un tasto "Provalo", che da un lato consente agli altri utenti di mettere alla prova la funzione e dall'altro indica quali contenuti sono stati realizzati in questo modo. Al momento non è chiaro se questa feature arriverà in altri Paesi, ma di certo la funzione IA integrata nelle Storie di Instagram non sta passando inosservata.