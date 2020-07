Instagram lancia Shop in Italia per gli acquisti: tutti i dettagli

Instagram ha svelato ufficialmente l'arrivo di una "vetrina" che consentirà agli utenti dell'app ufficiale per dispositivi mobili di acquistare in modo più semplice i prodotti proposti all'interno del social network.

In particolare, stando anche a quanto scritto dalla stessa Instagram sul suo blog ufficiale, l'azienda di Mark Zuckerberg ha deciso di lanciare una nuova sezione legata al menu "Esplora". Chiamata Instagram Shop, questa pagina consente di trovare e acquistare più facilmente i prodotti dei brand e dei creator. Nell'unico screenshot disponibile, ovvero quello presente in calce alla notizia, si può notare anche una scheda "Suggeriti per te", quindi l'algoritmo di Instagram è in grado di consigliare i prodotti all'utente in base ai suoi gusti, tenendo conto degli account che segue e delle aziende che decidono di utilizzare la funzionalità Shopping.

Insomma, a breve si potranno effettuare acquisti di vario tipo su Instagram. Si tratta di una mossa interessante da parte del social network di Mark Zuckerberg, dato che rende più semplice la fase di acquisto. Sarà interessante vedere come andrà questo test. Si vociferava già da tempo di questa possibilità, ma in ben pochi si aspettavano che Instagram la annunciasse in questo modo, evitando presentazioni in pompa magna e limitandosi a un post di qualche riga pubblicato sul suo blog ufficiale.

Per il momento non siamo riusciti a trovare la pagina all'interno dell'app ufficiale di Instagram, ma è probabile che la funzionalità sia in fase di rollout. A proposito di questo social network, sono emerse delle informazioni molto interessanti su Instagram dal Congresso degli Stati Uniti d'America.