Instagram lancia lo sticker IORESTOACASA in Italia: ecco come usarlo

Dopo il test dei messaggi che si autodistruggono, torniamo a parlare di Instagram e delle sue funzionalità. Infatti, il social network di proprietà di Facebook ha lanciato un'iniziativa chiamata IORESTOACASA.

Che cos'è lo sticker IORESTOACASA

Lo sticker IORESTOACASA, che è iniziato a comparire anche in Italia nella giornata di sabato 21 marzo 2020, è pensato per consentire alle persone di far vedere che sono rimaste a casa. In parole povere, si utilizza questo "adesivo" nelle proprie Storie e queste ultime compaiono in prima posizione in alto a sinistra quando i propri follower aprono l'app di Instagram.

In questo modo, si può far sentire tutti un po' meno "soli". Far vedere che si è rimasti a casa potrebbe servire per far capire anche ai più "scettici" che restare nella propria abitazione è importante. Pensate agli influencer con milioni di follower su Instagram: un semplice sticker può risultare molto utile. Da notare il fatto che, stando a quanto riportato da Forbes, "l'adesivo" è stato lanciato a livello globale, ovviamente cambiando le scritte nelle varie lingue.

Come usare lo sticker nelle Storie di Instagram

Utilizzare lo sticker IORESTOACASA nelle proprie Storie di Instagram è molto semplice: vi basta seguire le indicazioni che trovate di seguito.

Aprite l'applicazione di Instagram e create una Storia, selezionando una foto o un'immagine; Premete sull'icona dell'adesivo e selezionate IORESTOACASA (lo sticker dovrebbe essere in prima posizione in alto a sinistra); Posizionate lo sticker dove volete e pubblicate la Storia. Premendo sull'adesivo, potete anche cambiare il modo in cui viene visualizzato.

Perfetto, adesso la vostra Storia comparirà, insieme alle altre legate all'iniziativa, in alto a sinistra, non appena i vostri follower avvieranno l'applicazione di Instagram.