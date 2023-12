Instagram lancia le video Note: durano due secondi e scompaiono dopo 24 ore

A poco meno di un anno dal lancio delle Instagram Notes in Europa, la piattaforma di Meta ha ampliato la feature con le “video Note”, che si aggiungono a quelle testuali e come suggerisce il nome consentono di pubblicare dei brevi video che scompaiono dopo 24 ore.

Le note video sono limitate a due secondi e si ripetono in loop durante la riproduzione. Come avviene per le Note tradizionali, solo i follower che si seguono o gli amici più stretti potranno visualizzarle, ed è possibile registrarle attraverso la fotocamera frontale.

Per inserire una video nota al proprio profilo è necessario aprire la schermata relativa alla messaggistica istantanea, cliccare sul simbolo della Nota sopra la propria immagine profilo e quindi seguire la procedura.

Le note di Instagram, però, ora supportano anche le risposte audio, con foto, video, GIF e con gli sticker, e secondo la piattaforma di condivisione foto targata Meta consentono di esprimersi al 100%.

Nella giornata di ieri, Instagram ha anche lanciato la possibilità di generare sfondi con l’IA per le storie. Quest’oggi, sempre a proposito di Instagram, quest’oggi è arrivato in Italia Threads, il nuovo social network che era disponibile negli Stati Uniti già da qualche mese e che finalmente è approdato anche nel Vecchio Continente.