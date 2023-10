Instagram sta lavorando alla funzione più richiesta di sempre per le Storie

A quanto pare, Instagram sta per accogliere una delle più grandi e frequenti richieste degli utenti per le Storie. Alcuni nuovi rapporti infatti riferiscono che la piattaforma di condivisione foto targata Meta sta lavorando ad una nuova opzione di condivisione delle Storie.

Nella fattispecie, Instagram presto dovrebbe consentire agli utenti di condividere le Storie con un gruppo specifico di persone. L’annuncio è arrivato direttamente dal capo della società, Adam Mosseri, il quale ha spiegato che l’app sta testando l’opzione per consentire agli utenti di condividere le proprie Storie con più liste di persone. Attualmente le restrizioni sono limitate a coloro che rientrano tra gli “Amici più stretti”, ma evidentemente a breve si potranno creare altri elenchi di persone che si potranno utilizzare per filtrare coloro che possono visualizzare le Storie.

Ciò è utile non solo per gli utenti tradizionali, ma anche per i creator che potranno sfruttare questa nuova feature per, ad esempio, fare in modo che solo coloro che li sostengono su Patreon o simili possano vedere determinati contenuti.

Come dicevamo poco sopra, la funzione è richiesta da tempo dagli utenti, in quanto l’attuale sistema di amici stretti prevede che la lista debba essere modificata a seconda delle proprie esigenze.

Nessuna informazione sulla data di lancio di questo sistema, ed ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli.

Alcune indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane riferivano che Instagram permetterà di nascondere la conferma di lettura ai messaggi.