Instagram sta lavorando alle Storie che durano 7 giorni? Un leak lo suggerisce

Al netto dell'arrivo di filtri e sticker IA su Instagram, è giunto il momento di tornare a fare riferimento al popolare social network di casa Meta. Infatti, si inizia a vociferare in merito al possibile arrivo di una funzione per le Storie dalla durata di 7 giorni.

A tal proposito, come riportato anche da Wccftech e MSPowerUser, nonché come indicato dal leaker Alessandro Paluzzi su Twitter X, la novità si chiamerebbe "My Week". Come si evince dal nome, tra le principali possibilità offerte dalla funzione ci sarebbe il "preservare" le Storie pubblicate per una settimana, così da mostrare agli altri cosa è accaduto in questo lasso di tempo (magari a fronte di un viaggio o di un annuncio importante).

Stando alle indiscrezioni, la volontà di Instagram sarebbe quella di consentire agli utenti di rimuovere le Storie coinvolte da un momento all'altro, nonché di poter aggiungere dei contenuti di questo tipo anche solamente a "My Week". In ogni caso, vale la pena ricordare che per ora non c'è nulla di ufficiale, dunque è bene prendere tutto con la dovuta cautela.

Instagram sceglierà davvero di permettere agli utenti l'espansione della durata delle Storie, perlomeno nel contesto della condivisione di quanto fatto durante la settimana? Staremo a vedere.