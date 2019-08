Instagram al lavoro su una nuova app battezzata 'Threads'

Secondo quanto riferito da The Verge, Instagram sarebbe al lavoro su una nuova app di messaggistica chiamata Threads, "pensata per promuovere una condivisione costante ed intima tra gli utenti ed i loro amici più cari". Come osservato da molti, potrebbe trattarsi dell'ennesimo tentativo della piattaforma di mettersi in concorrenza con Snapchat.

Threads sarebbe progettata come un'app gemella di Instagram ed "invita gli utenti a condividere automaticamente la loro posizione e dati come la durata della batteria con gli amici intimi, insieme a testi più tipici, foto e messaggi video utilizzando gli strumenti creativi messi a disposizione dalla stessa applicazione".

Attualmente il progetto sarebbe in fase di test, ma secondo The Verge è destinata a diventare uno strumento standalone per la messaggistica dopo il tentativo fallito con Direct, che non ha registrato il riscontro sperato.

The Verge sottolinea che Threads è in grado di condividere una grande varietà di informazioni con la lista degli "Amici Intimi" di un utente Instagram. Ciò include una feature di "condivisione automatica" che consente a coloro che sono nell'elenco di ottenere aggiornamenti regolari sulla posizione della persona.

Threads includerebbe anche una sezione dedicata puramente alla messaggistica istantanea, in cui è possibile identificare gli amici attivi tramite un puntino verde posto vicino al nickname, come avviene con Facebook Messenger. Il nuovo client consentirebbe anche di leggere rapidamente le Storie pubblicate dagli amici.