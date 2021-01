Instagram al lavoro su una nuova dashboard per imprenditori e influencer

Instagram sta lentamente diventando una piattaforma sempre più dedicata a imprenditori, content creator e influencer: dopo l’aggiunta della possibilità di effettuare acquisti dai video Reels, ora il social network di casa Facebook starebbe lavorando su una funzionalità detta “Dashboard Professionale”.

Pensata e dedicata a tutti gli imprenditori che sfruttano Instagram come canale per le ultime notizie sulla loro azienda, ma anche creatori di contenuti e influencer che vogliono raggiungere un numero di fan sempre più elevato, questa feature inedita permetterà loro di monitorare gli annunci pubblicitari della propria attività, impostare le funzioni di acquisto di prodotti da loro mostrati nei post, attivare funzioni di monetizzazione e visualizzare dati molto più approfonditi sull’account d’interesse.

Tali funzionalità incluse nella nuova dashboard non sono altrettanto inedite: si tratta infatti delle già presenti statistiche del proprio profilo (visualizzazioni, interazioni, like, condivisioni, e così via) ma l’intero strumento le aggrega in un’unica schermata per facilitare l’esperienza d’uso agli utenti che sfruttano la piattaforma per il proprio lavoro.



Dai ristoratori ai piccoli commercianti, dagli streamer agli sportivi, Instagram diventerà dunque ancora più adatta all'utilizzo professionale. Il lancio ora risulterebbe previsto in primis negli Stati Uniti, ma dovrebbe giungere rapidamente anche nel resto del mondo.

Intanto Instagram sarebbe all’opera per riportare i like nel social, introducendo la possibilità di mostrare o meno il contatore semplicemente attivando l’opzione dedicata all’interno del menu Impostazioni, o in alternativa tramite il menu a comparsa presente accanto alle fotografie pubblicate sul proprio account.