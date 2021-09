Instagram: un leak mostra la nuova funzione 'favorites'

Lo sviluppatore e leaker italiano Alessandro Paluzzi ha pubblicato su Twitter alcuni screenshot che mostrano la nuova funzione "favorites" di Instagram: si tratta della possibilità di selezionare alcuni account in modo che i loro post vengano sempre mostrati in cima al feed del social network.

La funzione dovrebbe evitare agli utenti di Instagram di scorrere diversi post poco interessanti per raggiungere gli aggiornamenti dei propri account preferiti, permettendo anche a chi accede meno spesso ai social di non perdere le informazioni che ritiene più importanti. L'introduzione dei "favorites" va in controtendenza rispetto all'approccio finora adottato dalla piattaforma, basato su un algoritmo che decide cosa mostrare agli utenti in base a diversi fattori, come l'ora in cui i contenuti vengono postati, il numero di condivisioni, quello di commenti e quello di like, insieme ad altri indicatori noti come "signals" e mai divulgati al pubblico.

Inoltre, la funzione "favorites" completa le opzioni di personalizzazione del feed Instagram, che al momento sono solo tre, ovvero la selezione degli "amici stretti", i cui post sono prioritari nel feed, la possibilità di non mostrare i post o le storie di alcuni profili seguiti, e la funzione "nascondi", che indica all'algoritmo quali contenuti non piacciono all'utente.

L'introduzione dei "favorites" è solo una delle novità che Instagram ha in programma per quest'anno: ad esempio, di recente Instagram ha pensionato lo swipe up, e sempre Instagram permetterà presto di mettere like alle storie, oltre che ai post.