Instagram ha una lista segreta delle cose che vi piacciono, come vederla

Ogni like, ogni post che pubblicate, ogni volta che vi geolocalizzate. Da ogni vostra attività Instagram impara qualcosina su di voi, a beneficio degli inserzionisti pubblicitari che riescono a raggiungervi con i loro contenuti più facilmente. Il social ha una lista dei vostri possibili interessi, e c'è un modo per vederla.

Come vedere la lista degli interessi su Facebook? Bisogna innanzitutto aprire il menù a tendina cliccando in alto a destra una volta aperta la pagina del nostro profilo personale. Dal menù si deve selezionare la rotellina delle impostazioni, Sicurezza, e quindi Dati d'Accesso.

Da questa schermata basta andare fino all'ultima sotto-sezione della categoria (o almeno, là è posizionata nel momento in cui scriviamo) "Inserzioni", e premere Visualizza tutto. Il social mostra in un primo momento una sorta di top 10, forse con gli interessi che ritiene essere i preferiti dell'utente, o forse sono semplicemente gli ultimi dieci inseriti nel sistema. Ad ogni modo si può estendere la visuale e trovare la totalità dei topic e delle parole chiave che Instagram pensa ci possano piacere.

È sulla base di queste categorie che il social ci mostra una determinata inserzione, e non un'altra ancora. Gli algoritmi svolgono un ruolo determinante nella strategia pubblicitaria del social, e lo avranno anche di più ora che vuole diventare la piattaforma preferita degli influencer. La cosa divertente, tuttavia, è che spesso molte parole chiave sembrano messe nella lista in modo completamente arbitrario, tant'è che su twitter, sotto l'hashtag #InstagramAds, sono moltissimi gli utenti che stanno condividendo liste con keyword completamente deliranti e, a loro dire, distanti anni luce dai loro reali interessi. "i take comfort in knowing #instagramads knows absolutely nothing about me", scrive non a caso uno degli utenti. Sarà così?