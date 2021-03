Instagram Lite è tornato: pesa solo 2 megabyte e usa meno risorse dello smartphone

Facebook Inc. ha rilanciato dopo diversi mesi l’applicazione Instagram Lite sia su dispositivi Android che iOS: uscita ufficialmente nel 2018 per la prima volta, per offrire un’alternativa meno pesante agli smartphone meno potenti, è stata ritirata nel 2020 e ora è finalmente tornata negli app store.

Come spiegato anche da Engadget, il peso di questa applicazione sul dispositivo è di solamente 2 megabyte e ridurrà il consumo di risorse sia per CPU e RAM che per la rete mobile, tramite la rimozione di certe funzionalità come animazioni e filtri AR nelle storie. Michelle Lourie, product manager, ha spiegato che ci sono stati anche diversi tweak riguardanti l’interfaccia utente per facilitare e migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso.

Sebbene il lancio si avvenuto in 170 paesi per quanto riguarda il Google Play Store del sistema operativo del robottino verde, in Italia non è arrivato (o almeno, non ancora): l’obiettivo principale dell’azienda è infatti quello di portare Instagram Lite nei paesi con infrastrutture Internet meno recenti o meno diffuse, dunque al momento non sarà disponibile sul nostro territorio. Al momento, però, non è da escludersi un approdo futuro.

Tzach Hadar, direttore della gestione dei prodotti presso Facebook Tel Aviv, ha dichiarato: “I nostri team creano queste versioni leggere delle nostre app per persone con scarsa connettività o piani di dati mobili limitati perché la nostra premessa di base è quella di non lasciare indietro nessuno, volevamo che l'esperienza di Instagram rimanesse veloce, di alta qualità e affidabile, indipendentemente dal dispositivo, piattaforma e rete usati dai cittadini e consumatori”.

Rimanendo su Instagram, a inizio marzo gli sviluppatori hanno lanciato le Live Rooms per andare in diretta sul social assieme ad altre tre persone; o ancora, lo stesso team starebbe lavorando sui sottotitoli automatici da aggiungere alle proprie Storie.