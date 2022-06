Instagram, il nuovo logo divide i fan: 'sembra una miniatura sfuocata di YouTube del 2013'

Ad una settimana di distanza dall'ultimo aggiornamento estetico di Instagram, che ha modificato i font e il logo del social network di Meta, pare che il web sia ancora profondamente diviso sul restyling dell'applicazione. Nello specifico, al centro delle polemiche sembra essere la revisione del logo della piattaforma.

Come potete vedere dall'immagine in calce, pare che in molti stiano criticando il nuovo logo di Instagram per la mancanza di incisività del restyling, le cui differenze con la precedente versione dell'icona dell'app sono veramente pochissime. La stessa Instagram, la scorsa settimana, ha spiegato che il proprio logo ha ricevuto un "gradiente reimmaginato" e una leggerissima modifica alle linee che compongono la silhouette della macchina fotografica.

La revisione, poi, potrebbe avere degli effetti a lungo termine, poiché Meta ha spiegato che i colori rappresentano l'"Instagram Gradient", ovvero le tinte ufficiali del social network, che d'ora in poi serviranno da fondamenta per il "sistema di colori completo" della piattaforma. Alcuni fan criticano però la saturazione troppo elevata, che secondo l'azienda invece servono a "far sembrare [l'icona] illuminata e viva".

Meta ha anche spiegato che le nuove linee del logo sono state tracciate mediante un "processo innovativo di modellazione 3D". L'artista che ha lavorato al restyling dell'app, Rose Pilkington, ha poi dichiarato che la nuova icona è "fatta di luce" ma mantiene comunque un "senso di profondità" molto marcato.

Nonostante Meta sembri essere estremamente soddisfatta del lavoro svolto da Pilkington su Instagram, molti fan sembrano non apprezzare affatto i cambiamenti o non averli nemmeno notati. Tra le segnalazioni più "forti" dei fan, alcune delle quali appaiono persino esagerate, vi sono diverse critiche all'eccessiva luminosità dei colori ed all'elevato livello di saturazione. Un utente, di cui riportiamo un Tweet in calce, ha persino paragonato il "nuovo" Instagram ad una "miniatura sfuocata di YouTube del 2013".

Altri appassionati, però, hanno lodato gli sforzi compiuti da Meta per dare all'app un tono "fresco e moderno", elogiando anche la pulizia e la leggibilità del nuovo font dell'applicazione, pensato per rappresentare l'identità del social e per promuovere la libertà di espressione degli utenti. Non resta che sentire l'opinione dei lettori di Everyeye: che ne pensate del redesign di Instagram?