Instagram, una mappa mostrerà la posizione degli amici in tempo reale

Instagram è al lavoro su una nuova funzione, battezzata “Mappa degli amici” che come suggerisce il nome sarà in grado di mostrare su una mappa la posizione degli amici in tempo reale.

La feature è stata scovata dal sempre puntuale ricercatore e sviluppatore italiano Alessandro Paluzzi, che anche in precedenza ha scoperto funzioni poi giunte sulle app di Meta. Secondo quanto riferito, si tratterà di un sistema molto simile alla Snap Map presente su Snapchat.

Un portavoce di Meta, parlando con Techcruch, ha confermato lo sviluppo di questo sistema ma ha precisato che si tratta di un prototipo in fase di beta testing interno, che ancora non è disponibile al pubblico.

È innegabile però che una feature di questo tipo potrebbe aprire le porte a critiche sulla privacy, ma è altrettanto chiaro che sarà presente uno switch che consentirà agli utenti di disattivare completamente il rilevamento della posizione (una “Modalità Ghost”), ma anche delle impostazioni ad hoc che permetteranno di scegliere chi può accedere a tale informazione, il tutto sfruttando la crittografia end-to-end che garantirà la massima sicurezza.

Il portavoce di Meta non ha escluso la possibilità di inserire sulla mappa anche dei brevi messaggi di testo sotto forma delle note di Instagram che sono già disponibili da diverso tempo.

Nessuna informazione sulla possibile data di lancio della funzione.