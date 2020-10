Instagram, maxi multa in arrivo in Europa? Il social avrebbe esposto i dati dei minori

Tegola su Instagram. Secondo quanto riportato dal Telegraph, la piattaforma di condivisione foto targata Facebook rischierebbe una multa milionaria in Europa in quanto avrebbe esposto i dati di milioni di minori. Sulla questione ha puntato i fari anche la Data Protection Commission (DPC) irlandese.

Il problema sarebbe collegato ad una falla nell’applicazione, che è stata resa pubblica da un ricercatore americano, David Stier, secondo cui 5 milioni di dati personali di minori potrebbero essere stati esposti quando questi hanno impostato il profilo aziendale. Questa pratica è molto diffusa in quanto consente di vedere i dati sulla popolarità delle proprie foto e video e fornisce informazioni sul numero di visioni, sugli invii in Direct ed altro.

Il passaggio avviene attraverso una procedura che richiede l’inserimento di dati che attestino che l’utente sia il proprietario di un’impresa. E’ richiesto per tanto l’invio di informazioni quali numeri di telefono ed indirizzi email, che sarebbero stati resi pubblici a tutti.

Ma non è tutto, perchè lo stesso Stier ha osservato che un’altra falla di sicurezza scoperta in estate aveva evidenziato che tali informazioni erano presenti anche nel codice sorgente di Instagram ed erano chiaramente visibili quando si visualizzava i profili da web e non tramite app.

La DPC ha già dato il via all’indagine, che dovrà fare chiarezza sull’accaduto.