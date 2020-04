Instagram: i messaggi privati disponibili da oggi in Italia anche su PC e Mac

A pochi mesi dall'annuncio ufficiale di Instagram, la piattaforma di condivisione foto targata Facebook ha annunciato il lancio globale del sistema di messaggistica privata anche sulla versione web del servizio.

Ciò vuol dire che da oggi, anche in Italia, sarà possibile chattare con gli amici attraverso Instagram Direct senza dover aprire l'applicazione per iOS o Android, ma collegandosi direttamente sul sito web ufficiale da PC.

La funzione era stata a lungo richiesta dagli utenti, e sarà particolarmente utile per le persone che lavorano con Instagram, come influencer, social media manager e giornalisti. Come osservato da molti, si tratta del modo più semplice per comunicare sulla piattaforma.

Instagram Direct per web riprende il funzionamento della controparte mobile: è possibile allegare fotografie ed immagini, ma anche le faccine. Non sono supportati ovviamente i messaggi vocali, che restano esclusiva di Instagram mobile.

Questa scelta rientra nella strategia dell'amministratore delegato Mark Zuckerberg, il quale non ha mai fatto mistero delle intenzioni di facilitare la comunicazione tra gli utenti. A lungo termine infatti Mr.Facebook intende creare un ecosistema in cui sarà possibile scambiare messaggi tra Facebook, Instagram e Whatsapp, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata. E dal momento che i browser web rappresentano una fetta importante, ha pensato bene di iniziare con l'arrivo di Instagram Direct su web.