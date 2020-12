Instagram, Messenger, Whatsapp e Facebook down a livello mondiale oggi 10 Dicembre

Problemi a livello mondiale, soprattutto in Europa, per i servizi di Facebook. Come certificato da DownDetector, e riportato dai colleghi di XDA, da qualche ora sono lamentati problemi con Instagram, Messenger, Whatsapp e Facebook, che in alcuni paesi non funzionerebbero correttamente.

Per quanto riguarda Whatsapp, alcuni lamentano l'impossibilità ad inviare un messaggio o una chiamata, mentre Instagram non riuscirebbe a caricare il Newsfeed. Problemi analoghi anche per Facebook e Facebook Messenger: in alcuni casi addirittura sono segnalati crash nel momento in cui si tenta di aprire l'applicazione, ma al momento non è nota la natura.

Ad essere maggiormente colpita è l'Europa Occidentale, ma sono lamentati problemi anche nel Regno Unito, Medio Oriente, India ed alcune parti del sud-est asiatico ed Australia.

Anche sulla pagina Downdetector italiana di Instagram sono aumentate le segnalazioni, e come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutte le informazioni.



