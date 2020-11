Instagram modifica la ricerca di foto e video: ecco cosa cambierà

Instagram si prepara a vivere una sorta di rivoluzione. La piattaforma di condivisione foto, infatti, ha annunciato che prossimamente modificherà il sistema di ricerca interna per i post.

Il sevizio di Mark Zuckerberg ha spiegato che presto implementerà il supporto alle ricerche attraverso le parole chiave. Inizialmente questa novità sarà disponibile solo per gli utenti inglesi, in una manciata di paesi, mentre presumibilmente solo in un secondo momento approderà anche altrove.

Si tratta di una novità importante in quanto attualmente è possibile cercare contenuti solo utilizzando gli hashtag, che in alcuni casi potrebbe essere utile ma che rende più difficoltoso trovare immagini e video desiderate.

Cosa cambierà, nell’utilizzo quotidiano? Che se ad esempio si vuole cercare le foto dei gatti, non bisognerà scrivere, ma semplicemente "gatti", come avviene su un motore di ricerca qualsiasi, e l'applicazione mostrerà le foto correlate a quel determinato termine.

Resta da capire come Instagram classificherà ed identificherà le fotografie, e la questione intorno alla precisione dei risultati di ricerca non è di secondaria importanza.

In una dichiarazione rilasciata a The Verge, però, un portavoce ha spiegato che Instagram utilizzerà più fattori per determinare quale contenuto mostrare nelle ricerche.

Di recenteInstagram ha anche apportato alcune modifiche al design, introducendo nuove icone e schede.