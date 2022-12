Instagram ora mostra ufficialmente se un account è in 'shadowban'

La questione del shadowban di Instagram tiene banco ormai da lungo tempo tra coloro che sono soliti utilizzare il popolare social network. Ora, però, c'è una svolta da parte della piattaforma.

Infatti, come riportato da The Verge ed Engadget, nonché come mostrato direttamente da Adam Mosseri su Twitter, la direzione intrapresa dal social network è quella di maggiore trasparenza coi Content Creator. In parole povere, si vuole informare questi ultimi al meglio in merito alle motivazioni che hanno portato all'eventuale "blocco del profilo dai contenuti consigliati" (ovviamente l'obiettivo è anche quello, alla base, di mettere a conoscenza i creatori di contenuti coinvolti del fatto che il loro account è "finito" in questo stato).

La novità, che è chiaramente rivolta agli account professionali, permette ai Content Creator di potersi recare nelle impostazioni del profilo e dare un'occhiata, mediante la sezione "Account Status", a come viene visto da Instagram il proprio account. Più precisamente, da qui risulta possibile vedere se i contenuti del profilo sono in linea con quanto richiesto per essere consigliati agli utenti "non follower".

Dopo lunghi dibattiti sulla questione, Instagram sta dunque adottando un rinnovato approccio in merito alle lamentele dei Content Creator che affermano di vedere "fluttuazioni" relative alle performance di quanto pubblicato. Insomma, i creatori di contenuti possono adesso sapere se il motivo delle "fluttuazioni" è effettivamente legato al mancato rispetto di determinate condizioni. Tra l'altro, i Content Creator possono eventualmente presentare "ricorso" in merito ai post contrassegnati dalla piattaforma come "non idonei". Per maggiori dettagli in merito alla novità, potete in ogni caso fare riferimento al blog ufficiale di Instagram.