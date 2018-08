Instagram Music arriva anche in Italia su iOS: ecco come inserire la musica nelle Storie!

E' finalmente disponibile anche in Italia la Instagram Music, la funzione della piattaforma di condivisione foto che consente di aggiungere la musica alle storie. Della funzione avevamo già parlato qualche settimana fa su queste pagine, ma ancora non era disponibile per tutti nel nostro paese.

Con l'aggiornamento rilasciato nella serata di ieri, che ha introdotto anche le funzionalità per tenere traccia del tempo trascorso sul social network, Instagram sembra aver abilitato per tutti la funzione che permette di inserire delle brevi tracce audio nelle storie.

Per accedere alla funzione è molto semplice, una volta entrati nell'interfaccia che consente di condividere le Storie, basta effettuare uno swipe verso destra fin quando non ci si sposta sul pannello "musica", da poco inserito. Qui sarà possibile cercare la canzone o l'artista desiderato. Una volta scelta, ci si sposterà su un pannello che permette di tagliare la traccia: nelle Storie infatti la durata del brano può avere una durata massima di dodici secondi, come appunto le storie. Interessante il fatto che, tramite il selezionatore presente in basso, sarà possibile spostarsi verso destra e sinistra per scegliere la parte preferita. Una volta selezionata (sarà possibile ascoltare la parte attraverso il pulsante play), basta cliccare sul pulsante con la nota musicale e l'applicazione genererà un widget da inserire alla storia come mostrato nello screenshot in calce. Cliccando sullo stesso widget sarà possibile scegliere tra diversi stili. La canzone partirà in automatico quando gli amici visualizzeranno la storia.

Ricapitoliamo quindi i passaggi per accedere ad Instagram Music ed inserire una traccia nelle Storie: