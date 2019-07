Instagram nasconde i like? Gli utenti, a sorpresa, apprezzano la novità!

Sono cominciati da qualche giorno, anche in Italia, i test della "nuova versione" di Instagram che mira a nascondere i like ottenuti dalle fotografie. Contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, però, sono pochi gli utenti che si lamentano della novità.

Come osservato da The Verge, che ha avuto modo di parlare con vari iscritti tramite social, le persone sembrano adorare l'assenza di dati dalle fotografie. Una di queste ha affermato che "l'assenza del numero di like dalle fotografie mi consente di concentrarmi sulla qualità effettiva dei contenuti pubblicati dalle persone che seguo".

L'amministratore delegato della piattaforma, in un'intervista tenuta qualche mese fa aveva affermato che l'idea di nascondere il conteggio dei "mi piace" era dettata proprio dall'esigenza di spostare l'attenzione degli utenti sulla qualità dei contenuti.

La società al momento non ha diffuso alcun tipo di dato sul riscontro ottenuto dai test, che sono in corso con gruppi di utenti casuali, ma l'articolo della popolare testata sarà accolto sicuramente favorevolmente dai dirigenti.

Un altro utente ha affermato che i like nascosti lo rendono "meno incline a pre-giudicare qualcosa guardando il numero di mi piace", ed ha anche osservato che questa novità potrebbe spingere gli iscritti a pubblicare foto più naturali.

Attualmente il test è in corso in sette paesi, Italia compresa. Qual è la vostra posizione a riguardo?