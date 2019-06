Instagram potrebbe nascondere il numero di like alle foto, c'è la conferma

Il capo della divisione Instagram di Facebook, Adam Mosseri, nel corso di un'intervista tenuta con CBS ha confermato le voci che da tempo circolavano sul web secondo cui la piattaforma di condivisione foto potrebbe iniziare a nascondere i "mi piace" alle fotografie.

"Una delle idee che stiamo sperimentando è la possibilità di rendere il conteggio dei like privati, perchè non vogliamo che Instagram sia una competizione, ma piuttosto un luogo in cui le persone cercano di connettersi con altri utenti" ha affermato Mosseri, il quale ha anche ammesso che al momento il sito non ha una politica contro i deepfakes.

Nella stessa intervista, il numero uno di Instagram ha anche parlato del diritto alla privacy per gli utenti, ed ha allontanato vari falsi miti e leggende metropolitane che negli ultimi tempi avevano fatto capolino sul web. "Non leggiamo i vostri messaggi, tanto meno vi spiamo dal microfono. Farlo sarebbe super problematico per varie ragioni, ma riconosco che in molti non mi crederanno" ha affermato.

Le prime indiscrezioni sulla funzione che potrebbe nascondere il numero dei like erano emerse lo scorso aprile, quando Instagram aveva condotto un test con un ristretto numero di utenti. Probabile che Mosseri si riferisca proprio a questo tipo di approccio, che prevede che il conteggio venga mostrato solo a coloro che pubblicano le foto.