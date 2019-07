Instagram, nascosti anche in Italia i like delle foto: cosa sta succedendo

Arriva anche in Italia il test già condotto negli Stati Uniti da Instagram, che come preannunciato da Adam Mosseri, sta prendendo in considerazione l'idea di nascondere il numero di like ottenuti dalle fotografie.

Come vi mostriamo nello screenshot presente in calce, la piattaforma di condivisione foto controllata da Facebook sta conducendo anche nel nostro paese (con una ristretta cerchia di utenti scelti totalmente a caso) l'esperimento che in futuro potrebbe portare alla scomparsa del contatore di "mi piace" registrati da ogni fotografia.

Nella notifica, ricevuta da alcuni iscritti al servizio, Instagram riprende quanto detto dal proprio responsabile: "desideriamo che i tuoi follower si concentrino su ciò che condividi e non su quanti 'mi piace' ottengono i tuoi post".

Durante questo lasso di tempo, solo coloro che pubblicano contenuti potranno vedere il numero totale di "mi piace" per ogni foto, mentre nel News Feed non sarà mostrato alcun tipo di dato.

Le prime indiscrezioni erano trapelate lo scorso mese di Aprile, ed avevano scatenato non poche polemiche tra gli utenti, a conferma del fatto che le preoccupazioni avanzate da Mosseri, secondo cui gli iscritti prediligono contenuti in grado di attirare like piuttosto che foto o video di qualità, non sono totalmente infondate.

Fateci sapere cosa ne pensate.