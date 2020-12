Instagram è sempre più un negozio: ora si possono fare acquisti dai Reels

Instagram si allontana sempre più dal mercato dei social network si avvicina a quello degli eshop. Come notato dai colleghi di Xda, infatti, con l'ultimo aggiornamento la piattaforma di Facebook ha introdotto la possibilità di effettuare acquisti direttamente dai Reels.

Si tratta di una funzione molto interessante, pensata principalmente per gli influencer che ora potranno sponsorizzare i prodotti anche dai brevi video come quelli di TikTok. Ed infatti non sono mancati gli utenti che hanno subito notato come un sistema analogo sia presente anche sull'app di ByteDance.

Gli influencer già da oggi potranno taggare brand ed i prodotti direttamente nei Reels, mentre gli utenti dal loro canto non dovranno fare altro che fare click su un prodotto per essere reindirizzati alla pagina d'acquisto.

E' chiaro che questo potenziamento del sistema di eshop interno rappresenta un punto di svolta importante per Instagram, che dal suo canto potrà contare su più entrate grazie alle commissioni generate da tali transazione.

Instagram ha lanciato i Reels lo scorso agosto, come sistema per contrastare i video brevi di TikTok, che sono ormai diventati un vero e proprio fenomeno mondiale. Di recente è stata introdotta anche la possibilità di fare acquisti direttamente dalle chat di Whatsapp, un'altra piattaforma controllata da Facebook.