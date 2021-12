Instagram e gli NFT, matrimonio in vista? Ecco le parole del CEO

Anche Instagram inizia a sondare il terreno dei token non fungibili. Non è uno scherzo, sebbene sia ancora tutto teorico. Nessun annuncio ufficiale, ma cerchiamo di capire di cosa si tratta seguendo le parole del CEO del social network.

Che anche il settore della comunicazione si stesse muovendo in questa direzione era ormai acclarato. Del resto, dopo l'asta del primo tweet della storia come NFT e la successiva creazione di un team interno per l'integrazione attiva delle tecnologie blockchain su Twitter, era solo questione di tempo prima che anche la neonata Meta iniziasse a metterci le mani.

Lo apprendiamo direttamente dalle parole del CEO di Instagram, Adam Mosseri, il quale ha recentemente affermato di non avere, per la precisione, "nulla da annunciare ufficialmente, per il momento, ma stiamo esplorando attivamente il mondo degli NFT e le vie per renderli più accessibili a un pubblico più ampio". Un occhio di riguardo, naturalmente, anche per i creatori di contenuti e per gli artisti digitali: "credo che sia un territorio interessante in cui inserirsi e anche un possibile modo per aiutare i creator".

Quanto riportato è un estratto di una delle ultime sessioni Q&A della piattaforma di photo sharing, ma il social di proprietà di Meta nel corso degli ultimi mesi è stato già teatro di manifestazioni artistiche legate proprio al mondo della blockchain, come ad esempio il progetto in diretta e in compartecipazione con la community italiana che ha dato vita all'NFT di Bombay Sapphire creato su Instagram.