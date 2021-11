Instagram, non solo l'adesivo Link: disponibile adesivo per thread pubblici nelle Storie

Quante novità per Instagram in queste giornate di fine ottobre e inizio novembre! Dopo il lancio del nuovo adesivo con Link per le Storie, la piattaforma social gestita dall’ex Facebook sta ricevendo anche un altro adesivo inedito chiamato “Tocca a Te”, dedicato alla creazione di thread pubblici tramite le Storie stesse.

L’annuncio è giunto, come in altre occasioni, mediante il profilo Twitter ufficiale di Instagram. Come potete vedere in calce alla notizia, si legge che l’adesivo “Tocca a te” (così viene chiamato nella versione italiana del social) consiste nella creazione di discussioni pubbliche tramite le Storie. Il suo funzionamento è semplice: basta creare una Storia come al solito, per poi aggiungere l’adesivo e impostare un titolo a indicare il tema. Successivamente, ogni altro utente che visualizzerà la Storia potrà decidere se aggiungersi al thread con una foto a tema, vedendo inoltre quali altre persone si sono unite alla catena.

La funzionalità in questione, tra l’altro, sembra essere in fase di rilascio graduale da diverse settimane. In altre parole, alcuni utenti del Belpaese potrebbero averla già usata; altri, invece, potrebbero dover attendere ancora qualche giorno prima di trovarla tra gli adesivi a propria disposizione.

Ma quale vuole essere l’utilità di questa feature? Agli occhi dei gestori di Instagram, si tratta di uno strumento per aumentare le interazioni nel social. Ciò significa maggiore probabilità di conoscere altri utenti cliccando tra gli account partecipanti al thread, specialmente tra i più giovani, fascia d’utenza di particolare interesse per Meta.

Altra novità introdotta di recente in Italia è la pubblicazione di post su Instagram da PC, feature attesissima da migliaia di utenti.