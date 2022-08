No, Instagram non condivide la vostra posizione esatta: ecco la smentita

Dopo aver trattato le nuove restrizioni di Instagram per i minori, torniamo ad approfondire ulteriori questioni relative al noto social network di proprietà di Meta. Infatti, l'azienda ha risposto a livello ufficiale alle accuse di condividere la posizione precisa degli utenti.

A tal proposito, secondo quanto riportato da 9to5Mac, di recente sui social network è diventato virale un post in cui vengono mosse pesanti accuse a Instagram. Infatti, in quest'ultimo si legge che, in seguito a un fantomatico recente aggiornamento di iOS, ora la piattaforma condividerebbe con tutti l'esatta posizione degli utenti quando questi ultimi condividono qualcosa. Ovviamente è tutto falso: Apple non ha effettuato alcuna modifica in tal senso e Instagram ha smentito la questione a livello ufficiale.

Infatti, sotto a uno di questi post è comparso, come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, un commento dell'account ufficiale di Instagram, in cui si legge: "Non condividiamo la tua posizione con altre persone. Usiamo la posizione per operazioni come determinare un tag di posizione nel caso quest'ultimo venga aggiunto a un post o a una Storia, ma non rendiamo pubblica la tua posizione esatta. Se desideri modificare le impostazioni di posizione, puoi fare riferimento alle opzioni generali del dispositivo".

Ci ha pensato poi Adam Mosseri, capo di Instagram, a ribadire la questione su Twitter, ricordando che tra l'altro i servizi di geolocalizzazione sono legati alle impostazioni del dispositivo e non direttamente a Instagram. In ogni caso, la posizione precisa non viene condivisa. Al netto di questo, se siete interessati all'argomento, potreste voler dare un'occhiata al nostro approfondimento su come non farsi localizzare le foto, in cui avevamo già spiegato che i social network utilizzano dei sistemi di "protezione" che eliminano i metadati.