Instagram non vuole che gli utenti pubblichino troppe Storie: limitazioni in arrivo?

Nonostante l’incredibile successo riscontrato dalle Storie, Instagram non sembra essere fan della pubblicazione convulsiva da parte degli utenti. A quanto pare, per frenare questo fenomeno potrebbero presto arrivare delle importanti novità.

Un utente brasiliano di Instagram, Phil Ricelle, ha notato che l’applicazione di Instagram ora mostra solo tre delle storie condivise da altre persone. Attualmente gli utenti possono pubblicare 100 storie in contemporanea, le quali vengono mostrate tutte nel momento in cui si scorrono.

In un nuovo apparente test che sta conducendo in alcuni mercati, Instagram mostra solo tre delle Storie pubblicate dagli utenti, con tanto di pulsante “mostra tutte” che se cliccato dà accesso anche agli altri contenuti a scomparsa inseriti da un utente.

Si tratta di un cambiamento significativo nel modo in cui funzioneranno le storie di Instagram, che mira a facilitare l’esperienza di scorrimento e visualizzazione per coloro che si ritrovano di fronte profili (soprattutto di influencer) che sono solite pubblicare una quantità elevata di Storie. Per i creator il tutto si tradurrà in un cambio di paradigma importante: infatti, saranno costretti a pensare bene a cosa pubblicare poichè dalla terza storia in poi probabilmente le visualizzazioni caleranno.

Per gli utenti finali, una limitazione di questo tipo permetterà di vedere i post di più persone più rapidamente, soprattutto se non sono interessati ai contenuti.

Non è chiaro con quanti utenti sia in corso il test, tanto meno se alla fine si tradurrà in un lancio più vasto o meno, ma come sempre vi terremo aggiornati. Nel frattempo fateci sapere cosa ne pensate.

