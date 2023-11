Instagram fa il pieno di novità: arrivano filtri e sticker basati sull'IA

Se nella giornata di ieri abbiamo parlato dell’opzione di Instagram che consente di condividere Reel e Post solo con gli amici stretti, oggi ci soffermiamo su un’altra infornata di novità che l’applicazione di condivisione foto targata Meta ha introdotto nelle ultime ore.

Instagram nella fattispecie ha implementato gli adesivi basati sull’intelligenza artificiale, che mirano a rendere i contenuti più personali ed unici. Tali sticker possono essere aggiunti ai Reel e le Storie e possono essere creati dalle foto e dai video grazie all’utilizzo del modello AI Segment Anything di Meta. A ciò si aggiunge un nuovo set di video, da scegliere ed applicare direttamente nell’apposito campo e per cui può anche essere modificata l’intensità.

Le novità però non finiscono qui perchè Instagram ha anche annunciato che sta semplificando l’editing video per consentire agli utenti di ridimensionare, tagliare, adattare e ruotare ciascuna clip durante la creazione di un video più lungo. Dal Clip Hub viene anche data la possibilità di aggiungere clip con audio, mentre lo strumento VoiceOver è più facile da trovare ed ora include 10 nuove voci in inglese da cui scegliere. Disponibili anche sei nuovi font, ed il testo ora ha contorni migliori per risaltare maggiormente sullo sfondo.

Instagram ha anche facilitato la ricerca di foto e video mentre si creano Reels o Storie, in quanto consente di ingrandirle o rimpicciolire l’UI in cui viene mostrata la galleria. Da qui, è anche possibile cercare gli elementi presenti nella gallery tramite il pulsante di ricerca.